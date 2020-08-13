عاجل #الحدث_عاجل..#ليبيا — الجيش الوطني: سلاح الجو قصف مواقع لميليشيات الوفاق جنوب شر تم النشر منذُ 15 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر #الحدث_عاجل..#ليبيا — الجيش الوطني: سلاح الجو قصف مواقع لميليشيات الوفاق جنوب شرق مصراتة شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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