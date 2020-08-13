#الحدث_عاجل..ليبيا.. بيان منسوب لجماعة الإخوان في الزاوية تعلن فيه حل التنظيم
#الحدث_عاجل..ليبيا.. بيان منسوب لجماعة الإخوان في الزاوية تعلن فيه حل التنظيم
ربنا يهدى الجميع ويعودوا الى صحيح الاسلام دينا قيما يهدى الى الصراط المستقيم واتباع الصادق الامين الرحمة المهداة فلايمكن لمسلم عاقل ان يقبل ان يكون امعة يبيع عقله لمرشد ضال يستغله لتحقيق مطامعه الدنيوية والمسلم الحق عمله خالصا لوجه الله لا يبتغى الا رضاه اللهم اهدى الجميع الى الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وابعدهم عن طريق المغضوب عليهم من اليهود واخوانهم المفسدين والضالين .قولوا امين امين
أضف تعليقـك