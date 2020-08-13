عاجل السفير الإيطاليّ لـ باشاآغا: نرغب في توطيد العلاقات الأمنيّة مع #ليبيا. #المرصد تم النشر منذُ 14 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر السفير الإيطاليّ لـ باشاآغا: نرغب في توطيد العلاقات الأمنيّة مع #ليبيا. #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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