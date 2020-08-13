خروج أول حالة مرضية مصابة مؤكدة بفيروس كورونا بسرت من قسم الحميات بسر

خروج أول حالة مرضية مصابة مؤكدة بفيروس كورونا بسرت من قسم الحميات بسرت بعد تماثله للشفاء.
حيث خرج المواطن أحمد مسعود العماري، ( 34 عام ) بعد أن مكث بقسم الحميات ثلاثة عشر يوما وتحت متابعة فريق طبى مختص بالفترتيين وأجريت لة ثلاث مسحات أنفية وتحاليل سريعة لليوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر اليوم واظهرت نتائج التحاليل السريعة سالبة وشفاءه من الفيروس وخروجه إلى منزل عائلته.
خروج أول حالة مرضية مصابة مؤكدة بفيروس كورونا بسرت من قسم الحميات بسر
خروج أول حالة مرضية مصابة مؤكدة بفيروس كورونا بسرت من قسم الحميات بسرت بعد تماثله للشفاء.
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