خروج أول حالة مرضية مصابة مؤكدة بفيروس كورونا بسرت من قسم الحميات بسر

خروج أول حالة مرضية مصابة مؤكدة بفيروس كورونا بسرت من قسم الحميات بسرت بعد تماثله للشفاء.

حيث خرج المواطن أحمد مسعود العماري، ( 34 عام ) بعد أن مكث بقسم الحميات ثلاثة عشر يوما وتحت متابعة فريق طبى مختص بالفترتيين وأجريت لة ثلاث مسحات أنفية وتحاليل سريعة لليوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر اليوم واظهرت نتائج التحاليل السريعة سالبة وشفاءه من الفيروس وخروجه إلى منزل عائلته.