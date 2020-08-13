الغرياني: نريد محاربة الفساد وتغييرًا وزاريًا.. ويجب توفير الأموال للكتائب لتحري

الغرياني: نريد محاربة الفساد وتغييرًا وزاريًا.. ويجب توفير الأموال للكتائب لتحرير الجنوب. #ليبيا #المرصد
الغرياني: نريد محاربة الفساد وتغييرًا وزاريًا.. ويجب توفير الأموال للكتائب لتحرير الجنوب. #ليبيا #المرصد
واحد لازم واحد يمشي قولا “تمشي يامريض امشي”..هذا الشيباني الشيطاني لازم يمشي يرقد للابد..رقدوه توا ياناس.
ياخيبتك ياغريانى الامارات توقع اتفاق سلام مع اسرائيل وطبعا قطرائيل تصرف عليك وتدعم حملتكم المسعورة اما الان لدينا اماراتائيل داعة للجيش الوطنى وسيكون له دور مؤثر فى ليبيا لصالح الجيش الوطنى وداعميه وتقليل الدور القطرى التركى !!!
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