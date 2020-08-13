رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني صفوان المسوري، يلتقي وزير الخار

رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني صفوان المسوري، يلتقي وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والدبلوماسية في ليبيا، والاطلاع على نتائج الزيارات الخارجية بالفترة السابقة.