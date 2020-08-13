رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني صفوان المسوري، يلتقي وزير الخار

رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني صفوان المسوري، يلتقي وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والدبلوماسية في ليبيا، والاطلاع على نتائج الزيارات الخارجية بالفترة السابقة.
رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني صفوان المسوري، يلتقي وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والدبلوماسية في ليبيا، والاطلاع على نتائج الزيارات الخارجية بالفترة السابقة.
ربع دستة اشرار يعشقون السلطة والمال باى ثمن والخيانة والغدر والعمالة للمحتل التركى فى دمائهم قال تعالى :-
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12)
أضف تعليقـك