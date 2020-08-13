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المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن أن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ الن

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن أن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ النفطية، بعد ٢٠٩ يوم من إغلاقها أدى إلى ٨,٣١٩,٤٤٣,٦٨٢ دولار.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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