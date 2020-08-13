المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن أن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ الن

المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن أن إجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاق الموانئ النفطية، بعد ٢٠٩ يوم من إغلاقها أدى إلى ٨,٣١٩,٤٤٣,٦٨٢ دولار.