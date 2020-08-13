عاجل

بسبب التحركات التركية.. ماكرون: قررت تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقتًا شرق الب

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بسبب التحركات التركية.. ماكرون: قررت تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقتًا شرق البحر المتوسط. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك