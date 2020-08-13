عاجل بسبب التحركات التركية.. ماكرون: قررت تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقتًا شرق الب تم النشر منذُ 10 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر بسبب التحركات التركية.. ماكرون: قررت تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقتًا شرق البحر المتوسط. #ليبيا #المرصد شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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