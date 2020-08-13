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مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب ، يكشف عن مخطط تركي لزراع

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب ، يكشف عن مخطط تركي لزراعة تنظيم داعش في الغرب الليبي، وذلك بتجهيز إرهابيين يعملون في تخصصات مختلفة إدارية ومالية، وتصنيع المفخخات، باستقدام عدد منهم ممن كانوا في العراق يسيّرون الدفه في التنظيم إداريا وماليا، مؤكدا أن الصورة ستتضح قريبا عندما يتمكن هؤلاء من البدء في نشاطهم.
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المحجوب يؤكد وصول 3000 مرتزق من كل مناطق المعارضة السورية التابعة لها وذلك عبر قرية ابراهيم إلى غازي عنتاب لمعسكر كان خاصا بتنظيم داعش ومنها تنقلهم على دفعات لليبيا، وبين المحجوب أن الٲرتال العسكرية التركية تدخل بشكل يومي عبر معبر كفرلوسين.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ستكون ليبيا محرقة لكل كلاب النار الضالة التى صنعتها الموساد بدعم من تركيا وقطرائيل لتفتيت بلاد المسلمين واضح ان هناك مخطط امريكى روسى لتطهير سوريا منهم واحراقهم فى الصحراء الليبية

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