مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب ، يكشف عن مخطط تركي لزراع

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب ، يكشف عن مخطط تركي لزراعة تنظيم داعش في الغرب الليبي، وذلك بتجهيز إرهابيين يعملون في تخصصات مختلفة إدارية ومالية، وتصنيع المفخخات، باستقدام عدد منهم ممن كانوا في العراق يسيّرون الدفه في التنظيم إداريا وماليا، مؤكدا أن الصورة ستتضح قريبا عندما يتمكن هؤلاء من البدء في نشاطهم.

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المحجوب يؤكد وصول 3000 مرتزق من كل مناطق المعارضة السورية التابعة لها وذلك عبر قرية ابراهيم إلى غازي عنتاب لمعسكر كان خاصا بتنظيم داعش ومنها تنقلهم على دفعات لليبيا، وبين المحجوب أن الٲرتال العسكرية التركية تدخل بشكل يومي عبر معبر كفرلوسين.