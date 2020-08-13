مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب ، يكشف عن مخطط تركي لزراع

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب ، يكشف عن مخطط تركي لزراعة تنظيم داعش في الغرب الليبي، وذلك بتجهيز إرهابيين يعملون في تخصصات مختلفة إدارية ومالية، وتصنيع المفخخات، باستقدام عدد منهم ممن كانوا في العراق يسيّرون الدفه في التنظيم إداريا وماليا، مؤكدا أن الصورة ستتضح قريبا عندما يتمكن هؤلاء من البدء في نشاطهم.
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المحجوب يؤكد وصول 3000 مرتزق من كل مناطق المعارضة السورية التابعة لها وذلك عبر قرية ابراهيم إلى غازي عنتاب لمعسكر كان خاصا بتنظيم داعش ومنها تنقلهم على دفعات لليبيا، وبين المحجوب أن الٲرتال العسكرية التركية تدخل بشكل يومي عبر معبر كفرلوسين.
مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب ، يكشف عن مخطط تركي لزراع
مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب ، يكشف عن مخطط تركي لزراعة تنظيم داعش في الغرب الليبي، وذلك بتجهيز إرهابيين يعملون في تخصصات مختلفة إدارية ومالية، وتصنيع المفخخات، باستقدام عدد منهم ممن كانوا في العراق يسيّرون الدفه في التنظيم إداريا وماليا، مؤكدا أن الصورة ستتضح قريبا عندما يتمكن هؤلاء من البدء في نشاطهم.
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