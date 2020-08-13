عضو مجلس النواب مصباح دومة، ينتقد تصريحات السفير البريطاني السابق بيتر ميليت الت

عضو مجلس النواب مصباح دومة، ينتقد تصريحات السفير البريطاني السابق بيتر ميليت التي انتقد فيها مبادرة رئيس مجلس النواب، ويؤكد أن مثل هذه التصريحات تعتبر تدخلات سلبية لإطالة الأزمة في ليبيا، متهماً بيتر مليت بالاسترزاق السياسي خصوصا كونه يعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين بقرار من وكيل وزارة النفط و الجميع يعلم ان هذا القرار باطل.