عاجل مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار مع يبحث مسؤولي داخلية الوفا تم النشر منذُ 3 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار مع يبحث مسؤولي داخلية الوفاق إعادة فتح الحدود بين ليبيا وتونس شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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