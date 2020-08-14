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مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار مع يبحث مسؤولي داخلية الوفا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار مع يبحث مسؤولي داخلية الوفاق إعادة فتح الحدود بين ليبيا وتونس

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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