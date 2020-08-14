المركز الوطني للأرصاد الجوية: -لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم، حيث تتراوح درجا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق السمال الشرقي ما بين (29-33) م، مع رطوبة عالية نسبيا بينما على الدواخل والجنوب تكون ما بين (37- 43) م.

-تتراوح درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق الساحل الغربي ما بين (32- 36) م، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الغد ويكون ملحوظ على الدواخل حيث متوقع أن تسجل ما بين (35- 42) م، على أغلب مناطق الشمال الغربي.

-البحر غير ملائم للسباحة على طول الساحل الشرقي خصوصا الساحل الممتد من سوسة إلى طبرق وذلك لاضطراب البحر وارتفاع الموج عليه يجب أخذ الحيطة والحذر، بينما يكون البحر ملائم نسبيا للسباحة بداية اليوم على الساحل الغربي مع التنبيه لسرعة الريح وحركة المرج فترة المساء.