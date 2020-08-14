رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس “كورورنا” الدكتور فتحية العريبي ، ت

رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس “كورورنا” الدكتور فتحية العريبي ، تصدر قرارًا بتكليف الدكتور أحمد عبد الله محمد الأوجلي بإدارة برج الأمل “البرج الثالث” المخصص لمصابي فيروس كورونا بمركز بنغازي الطبي، وتكليف محمد القناشي نائبًا أول، ووليد العقوري نائبًا ثانيًا.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سيتم تغيير إدارة برج الأمل بشكل دوري كل شهرين، وذلك نظرًا لظروف المرحلة.
رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس “كورورنا” الدكتور فتحية العريبي ، ت
رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس “كورورنا” الدكتور فتحية العريبي ، تصدر قرارًا بتكليف الدكتور أحمد عبد الله محمد الأوجلي بإدارة برج الأمل “البرج الثالث” المخصص لمصابي فيروس كورونا بمركز بنغازي الطبي، وتكليف محمد القناشي نائبًا أول، ووليد العقوري نائبًا ثانيًا.
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