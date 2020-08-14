رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس “كورورنا” الدكتور فتحية العريبي ، ت

رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس “كورورنا” الدكتور فتحية العريبي ، تصدر قرارًا بتكليف الدكتور أحمد عبد الله محمد الأوجلي بإدارة برج الأمل “البرج الثالث” المخصص لمصابي فيروس كورونا بمركز بنغازي الطبي، وتكليف محمد القناشي نائبًا أول، ووليد العقوري نائبًا ثانيًا.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سيتم تغيير إدارة برج الأمل بشكل دوري كل شهرين، وذلك نظرًا لظروف المرحلة.