جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة: استمرار أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه من حقول الآبار وانتهاء تعبئة المسارات حتى محطة الضخ بموقع ترهونة وفي انتظار معالجة شركة المياه والصرف الصحي للتسريب الحاصل بخط المياه المغذي لمدينة طرابلس بمحطة طريق المطار وفور انتهاء أعمال الصيانة سنباشر ضخ المياه لمدينة طرابلس ومن المتوقع وصول المياه بعد (24) ساعة من بدء الضخ.