جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة: استمرار أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه من حقول الآبار وانتهاء تعبئة المسارات حتى محطة الضخ بموقع ترهونة وفي انتظار معالجة شركة المياه والصرف الصحي للتسريب الحاصل بخط المياه المغذي لمدينة طرابلس بمحطة طريق المطار وفور انتهاء أعمال الصيانة سنباشر ضخ المياه لمدينة طرابلس ومن المتوقع وصول المياه بعد (24) ساعة من بدء الضخ.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
دومة: تصريحات بيتر ميليت تعد تدخل سلبي لإطالة الازمة في #ليبيا. #المرصد
تم النشر منذُ 30 دقيقة
برلماني مغربي: الجهود المغربية تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في #ليبيا. #المرص
تم النشر منذُ ساعة واحدة
فريق الرصد والتقصي توكرة، يخرج للتعامل مع حالة اشتباه داخل بلدية توكرة، وقد تم ر
تم النشر منذُ ساعة واحدة
رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس “كورورنا” الدكتور فتحية العريبي ، ت
تم النشر منذُ ساعتين
أضف تعليقـك