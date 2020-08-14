المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي: ما صرح به السفير البريطاني لد

المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي: ما صرح به السفير البريطاني لدى ليبيا السابق بيتر ميليت، -حول الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية ومبادرة الحل التي طرحها على الشعب الليبي واجتماعاته التي يعقدها بالخصوص محليا ودوليا- هو "سخف سياسي" منه لا يعبر عن وجهة نظر بريطانيا تجاه الأزمة في ليبيا خاصة وان مليت يعمل مستشار في مؤسسات حكومة الوفاق وعمله مخالف للقوانين الليبية وتصريحاته حول المستشار عقيلة صالح، "سخيفة وغير منطقية" ولا تخدم حل الأزمة في ليبيا بتدخله السافر الذي يساهم في تفاقم الاوضاع في البلاد وإطالة أمد الأزمة.