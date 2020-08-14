وسائل إعلام محلية تكشف عن قيام الجيش الليبي بالقبض على 9 عناصر مرتزقة بمنطقة و

وسائل إعلام محلية تكشف عن قيام الجيش الليبي بالقبض على 9 عناصر مرتزقة بمنطقة وادي الحياة بالجنوب الليبي، كانوا يسعون لاثارة الفوضى وضرب الاستقرار والامن بالمنطقة، ونقلت نفس الوسائل الاعلامية عن مصادر عسكرية، أن من بين المقبوض عليهم أجانب تسللوا من مناطق سيطرة حكومة الوفاق في الغرب، من بينهم أثنين من أبرز المطلوبين على قوائم مجلس الأمن الدولي.
#الحدث_الليبي
وسائل إعلام محلية تكشف عن قيام الجيش الليبي بالقبض على 9 عناصر مرتزقة بمنطقة و
وسائل إعلام محلية تكشف عن قيام الجيش الليبي بالقبض على 9 عناصر مرتزقة بمنطقة وادي الحياة بالجنوب الليبي، كانوا يسعون لاثارة الفوضى وضرب الاستقرار والامن بالمنطقة، ونقلت نفس الوسائل الاعلامية عن مصادر عسكرية، أن من بين المقبوض عليهم أجانب تسللوا من مناطق سيطرة حكومة الوفاق في الغرب، من بينهم أثنين من أبرز المطلوبين على قوائم مجلس الأمن الدولي.
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