وسائل إعلام محلية تكشف عن قيام الجيش الليبي بالقبض على 9 عناصر مرتزقة بمنطقة و

وسائل إعلام محلية تكشف عن قيام الجيش الليبي بالقبض على 9 عناصر مرتزقة بمنطقة وادي الحياة بالجنوب الليبي، كانوا يسعون لاثارة الفوضى وضرب الاستقرار والامن بالمنطقة، ونقلت نفس الوسائل الاعلامية عن مصادر عسكرية، أن من بين المقبوض عليهم أجانب تسللوا من مناطق سيطرة حكومة الوفاق في الغرب، من بينهم أثنين من أبرز المطلوبين على قوائم مجلس الأمن الدولي.

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