تركيب لوحات تسمية حديثة بشوارع العاصمة #طرابلس.
#الحدث_الليبي
تركيب لوحات تسمية حديثة بشوارع العاصمة #طرابلس.
#الحدث_الليبي
هل عرفت الشعوب العربية بإن السلفية الوهابية الشيطانية التي خرجت منها التنظيمات الشيطانية…؟؟
السلفية : عبارة عن تنظيم يهودي ماسوني شيطاني يعمل لمصلحة الكيان الصهيوني في أسرائيل.
التنظيمات الشيطانية الماسونية التي خرجت من رحم السلفية اليهودية : وهي الأخوان المسلمين والقاعدة والمقاتلة وداعش لتدمير أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحاربة رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين .
مهمة السلفية اليهودية : تدمير دين الله الاسلام وذبح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحاربة رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين .
السلفية اليهودية : وراء تدمير عبادات الاسلامية وتفريغها من محتواه وهؤلاء يهود كفار لادين لهم سواء جمع الاموال والبطون والفروج .
السلفية اليهودية : تعمل لمصلحة الكيان اليهودي الصهيوني الماسوني الشيطاني العالمي من أجل تمكين الشيطان من ألسيطرة على الارض .
السلفية اليهودية : هدفها ضرب المعتقدات الدينية الاسلامية لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحاربة أولياء الله وأنكار الأحاديث والآيات القرآنية التي تحدث عنهم.
أخطر تنظيم صهيوني : هي السلفية اليهودية التي تغلغلت داخل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتدميرها داخلياً .
اليوم بفضل الله ظهر ت حقيقة يهود الامارات التي قاموا بذبح الشعوب العربية في اليمن وليبيا والعراق والسودان وتونس ومصر والجزائر والمغرب وفلسطين وسوريا والصومال وافغانستان ولبنان وباقي الدول العربية والاسلامية وتنفيذ مخططاتهم المخابرات العسكرية الاسرائيلية في الشرق الاوسط من أجل الوصول لقطف ثمرة نجاحهم في ذبح الشعوب العربية من أجل الكيان الاسرائيلي … وجميع الدول الصهيونية الخليجية لديها علاقات سرية مع أسرائيل طيلة 60 عام واليوم بفضل الخدمات الجليلة التي قدمتها الى اسرائيل وافقت اسرائيل على التطبيع معهم وخلال الايام القادمة سنرى السعودية وقطر والبحرين والكويت والسودان وليبيا واليمن وعمان و المغرب والجزائر وتونس موريتانيا على خطى دولة الامارات الصهيونية … الذي لاتعرفه الشعوب العربية بإن دولة مصر وتركيا والاردن يقوم بتقديم تقرير نصف سنوي الى المخابرات العسكرية الاسرائيلية عن القيادات العربية والاسلامية التي تشكل خطر على دولة اسرائيل .
إذا كانت الشعوب العربية والاسلامية تريد العيش بسلام في بلدانها العربية والاسلامية لأبد من قتل وإبادة التنظيم السلفي اليهودي الصهيوني الماسوني الشيطاني الداعشي والأخواني والتخلص منهم ومن سلالاتهم النجسة فهؤلاء ربد من قتلهم لاينفع معهم دواء إلا القتل … فلابد من تطهير المساجد من نجاساتهم وشركياتهم الشيطانية وأفكارهم اليهودية ومعتقداتهم اليهودية فهؤلاء دينهم الأموال والبطون والفروج ليس لهم دين غير هذا فهؤلاء حزب الشيطان … فهي دولهم التابعين لها تتحالف مع أعداء دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم … جميع الأحاديت التي يستخدمها التنظيم السلفي اليهودي هي أحاديث يهودية ليس لها علاقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمة سيدنامحمد صلى الله عليه وسلم … نداء الى الشعوب العربية والاسلامية عليكم بالتحرك والقضاء على هذه التنظيمات اليهودية قبل شهر نوفمبر القادم … لأن الهدف لابد من ذبح ومحي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يبقى إلا كلاب اليهود ودين اليهود وجماعات اليهود أمثال السلفية والأخوان والقاعدة والمقاتلة وداعش وأخواتها الشيطانية لايضحك عليكم السلفية بالكلام المعسول لانها تستخدم التقية مثلهم مثل الأخوان حتى تتمكن فقط .
اللهم أشهد فأن قد بلغنا أمة نبيك
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