عبدالعزيز: نتمنّى اليوم الذي تكون فيه #تركيا شريكة في إعادة بناء #ليبيا . #المرص

عبدالعزيز: نتمنّى اليوم الذي تكون فيه #تركيا شريكة في إعادة بناء #ليبيا . #المرصد
عبدالعزيز: نتمنّى اليوم الذي تكون فيه #تركيا شريكة في إعادة بناء #ليبيا . #المرصد
قال يتمنه هوا…ناس مهبله والله..تبيع بلادها وناسها كل فرصه يلقوها..عيب عليكم عيب ماعندكش حبيب…ياليبيا طاحت فيك مصيبه..وحسبتو القذافي كان اكبر غولكم.
الاتراك المغول لايعرفون التعمير بل التدمير ونشر الفوضى فى كل مكان انظر الى سوريا ملايين المشردين على الحدود التركية وداخلها يستغلهم اردوغان فى التسول وتاجير شبابها مرتزقة ارسلهم الى ليبيا وقبض الثمن ونهب اموال المصرف المركزى 12 مليار دولار وترك الدينار ينهار ياحمار ورغم ذلك لازالت الليرة حقيرة وبعد ان تاكد المعتوه ان لن يحصل على قطرة نفط شرق الخط الاحمر المحمية من الاسد المصرى ولا من شرق المتوسط لوجود الاسد الفرنسى وسيشرب فى النهاية من البحر ويتم هلاك الجيش التركى قبل ان يفتح المسلمون اسطنبول كما وعد رسول الله الصادق الامين بفتحها دون قتال واقتسام غنائمها قضى الامر
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