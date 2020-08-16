وجه رئيس الاركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري جهاز الامن الداخلي وادارة الاستخبارات العسكرية ومديرية امن بنغازي بضبط واحضار 18 مفوض لشركات استيراد معدات وادوية متعلقة بوباء كورونا تعاملت مع اللجنة في الفترة الماضية

الجدير بالذكر ان اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا كانت قد شكلت لجنة فنية الفترة الماضية لمراجعة كافة عقود الشركات المتعاقد معها لتوفير احتياجات ومستلزمات مكافحة الوباء بشرق ليبيا