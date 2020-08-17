المشير حفتر يتابع قدرة قطاع النفط على توفير أولويّات المواطن من المحروقات. #ليبي

المشير حفتر يتابع قدرة قطاع النفط على توفير أولويّات المواطن من المحروقات. #ليبيا #المرصد
المشير حفتر يتابع قدرة قطاع النفط على توفير أولويّات المواطن من المحروقات. #ليبيا #المرصد
الله لاتربحه البعبع حفتر هو السبب فى مآسي المواطن الليبي بتحريض على قفل النفط الكارتى ليس على منطقة الغربية وحسب بل على ليبيا ككل بينما انت وأولادك عيش فى النعيم كل مايحدث من الكوارث فى كهرباء والماء وإقتصاد الدولة اسبابها شله فاسدة بدايتها حفتر والازلم النظام السابق ونهايتها السراج وبعض الاوباش حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم والله يمهل ولا يهمل والغد لاناظره قريب
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