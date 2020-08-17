المركز الوطني للأرصاد الجوية: – لا تزال تأثير الكتلة الساخنة على مناطق الشمال ا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

– لا تزال تأثير الكتلة الساخنة على مناطق الشمال الغربي خصوصا على الدواخل حيث الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، وتكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم ويوم الغد ما بين (37-43) م، تتحول الرياح في المساء إلى شمالية شرقية تعمل على تلطيف نسبي للجو مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

– بينما تكون الحرارة القصوى المتوقعة على مناطق الساحل الشرقي تتراوح ما بين (31-35) م، وتبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب وتكون ما بين (38-42) م.

– من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة تدريجيا بداية من يوم الأربعاء على مناطق الشمال الغربي.

– البحر هادي الموج على الساحل الغربي ويكون ملائم للسباحة مع التنبيه لحركة الموج في فترة المساء ويكون البحر غير ملائم للاصطياف والسباحة على الساحل الشرقي خاصة على الساحل الممتد من سوسة إلى طبرق ذلك لاضطراب البحر وارتفاع الموج عليه أخذ الحيطة والحذر.