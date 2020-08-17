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وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: -مخرجات مؤتمر برلين هي الإطار لحل النزاع في

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس:
-مخرجات مؤتمر برلين هي الإطار لحل النزاع في ليبيا.
-هناك خطر كبير للتصعيد في ليبيا بسبب التسليح المستمر.
-يجب البدء في إجراء مباحثات مباشرة بين طرفي النزاع لحل الأزمة.
-يجب ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط في ليبيا.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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