وزير الخارجية الألماني هايكو ماس:

-مخرجات مؤتمر برلين هي الإطار لحل النزاع في ليبيا.

-هناك خطر كبير للتصعيد في ليبيا بسبب التسليح المستمر.

-يجب البدء في إجراء مباحثات مباشرة بين طرفي النزاع لحل الأزمة.

-يجب ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط في ليبيا.