وزير الخارجية الألماني هايكو ماس:
-مخرجات مؤتمر برلين هي الإطار لحل النزاع في ليبيا.
-هناك خطر كبير للتصعيد في ليبيا بسبب التسليح المستمر.
-يجب البدء في إجراء مباحثات مباشرة بين طرفي النزاع لحل الأزمة.
-يجب ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط في ليبيا.
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس:
-مخرجات مؤتمر برلين هي الإطار لحل النزاع في ليبيا.
-هناك خطر كبير للتصعيد في ليبيا بسبب التسليح المستمر.
-يجب البدء في إجراء مباحثات مباشرة بين طرفي النزاع لحل الأزمة.
-يجب ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط في ليبيا.
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