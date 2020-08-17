عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد امغيب: – تزامن زيارة وزيري الدفاع التركي وال

عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب سعيد امغيب:

– تزامن زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري اليوم إلى العاصمة المحتلة طرابلس مع زيارة وزير الخارجية الألماني، تدل على أن هناك استشعار لخطر يهدد الوجود التركي والقطري على طاولة المفاوضات القادمة، بعد رفض المستشار صالح والمشير حفتر الجلوس مع الأتراك وغيرهم الابعد إخراج المرتزقة وتركيا من المشهد الليبي، وبعد أن علت أصوات دولية كثيرة تؤيد هذه المطالب وتدعو إلى خفض التصعيد والوقف العاجل لإطلاق النار.

– تركيا بتمويل قطري تسعى الآن بكل قوة لزيادة أعداد المرتزقة وكذلك إرسال المزيد من الأسلحة لقاعدة مصراتة وقاعدة الوطية لإحكام السيطرة على المنطقة الغربية لضمان وجود عملائهم في المشهد السياسي القادم.