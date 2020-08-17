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المسماري: تركيا نشرت منظومة دفاع جويّ طراز “كركورت” بقاعدة عقبة بن نافع المحتلّة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المسماري: تركيا نشرت منظومة دفاع جويّ طراز “كركورت” بقاعدة عقبة بن نافع المحتلّة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • عندكم لها حل يا اؤباش يامن احرقتم الأخضر واليابس فى المناطق الغربية من ليبيا وجعلتم المواطن يعانى ويلات حروبكم من قتل ودمار وافلاس الدوله وجلب المرتزقة وبسبب الهرواك سيدك حفتر ستقسم ليبيا شاءت أو ابيت بدل السعى وتنازل من أجل الوطن تسعون للحرب والدمار وإدخال دول اخري لنهب ثروات البلاد وكذالك الكلام ينطبق على حكومة الفاشل السراج

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