مستشفى قورينا التعليمي بالتعاون مع مركز الرصد والتقصي والاستجابة في شحات، يبدأ ع

مستشفى قورينا التعليمي بالتعاون مع مركز الرصد والتقصي والاستجابة في شحات، يبدأ عملية المسح الشامل للعناصر الإدارية والطبية والطبية المساعدة بمختلف الأقسام الطبية وذلك للكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث جرى سحب أكثر من 80 عينة شملت أقسام الجراحة والعظام والعناية والأشعة والمختبرات، ووحدة الكلى وعدد من المرضى النزلاء، داعيا كافة المواطنين إلى تطبيق الإجراءات الوقائية الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا المستجد وذلك لعدم المساهمة في نشر الفيروس.