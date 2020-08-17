مواكبة لتزايد أعداد الشباب الليبيين العاملين والمهاجرين بمختلف دول العالم، صفحة

مواكبة لتزايد أعداد الشباب الليبيين العاملين والمهاجرين بمختلف دول العالم، صفحة الحدث الليبي تفتح المجال أمامهم لنشر تجاربهم ونشاطاتهم و مواهبهم ، باستقبال مقاطع فيديو وغيرها من المواد الاعلامية لنشرها عبر هذه الصفحة.
بحيث يتم إرسال المواد على بريد الصفحة "ماسنجر" على هيئة مقاطع فيديو قصيرة او صور مع نبذة تعريفية بالنشاط وصاحبه.
مواكبة لتزايد أعداد الشباب الليبيين العاملين والمهاجرين بمختلف دول العالم، صفحة
مواكبة لتزايد أعداد الشباب الليبيين العاملين والمهاجرين بمختلف دول العالم، صفحة الحدث الليبي تفتح المجال أمامهم لنشر تجاربهم ونشاطاتهم و مواهبهم ، باستقبال مقاطع فيديو وغيرها من المواد الاعلامية لنشرها عبر هذه الصفحة.
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