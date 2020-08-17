مواكبة لتزايد أعداد الشباب الليبيين العاملين والمهاجرين بمختلف دول العالم، صفحة الحدث الليبي تفتح المجال أمامهم لنشر تجاربهم ونشاطاتهم و مواهبهم ، باستقبال مقاطع فيديو وغيرها من المواد الاعلامية لنشرها عبر هذه الصفحة.

بحيث يتم إرسال المواد على بريد الصفحة "ماسنجر" على هيئة مقاطع فيديو قصيرة او صور مع نبذة تعريفية بالنشاط وصاحبه.