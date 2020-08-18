رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري:

-نتابع التقارير الواردة عن قيام مجموعة من الشباب الليبي بالمخاطرة بعبور البحر المتوسط للوصول إلى شواطئ جنوب أوروبا .

-من المحزن أن يخاطر الشباب بأرواحهم للحصول على حقوق أساسية من المفترض أن يجدوها في بلادهم.

-نشدد على أهمية أن تقوم الحكومة بإعطاء ملف الشباب الأولوية التي يستحقها وضرورة العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح فرص العمل أمامهم وتحسين ظروف حياتهم وأنه بالإمكان عمل شيء ما إذا ركزت الحكومة عملها على ذلك.

-مشاركة الشباب بشكل أكبر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعد التحدي الوطني الأكبر ويعتبر مسؤولية الجميع دون استثناء، مما يتطلب مشروع وطني شامل للاهتمام بشريحة الشباب.

-ليبيا لا يجب أن تفرط في ثروتها من الشباب والذي يعد أساس أي مشروع للتنمية والنهوض بالوطن.

-ليبيا دولة غنية بمواردها وتحتاج لسواعد شبابها والذي سيكون أمامه العديد من الفرص الواعدة.

#الحدث_الليبي