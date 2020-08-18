لجنة الدفاع النيابية المصرية: #سرت و #الجفرة خطٌّ أحمر حتى لو اجتمع العالم كلُّه

لجنة الدفاع النيابية المصرية: #سرت و #الجفرة خطٌّ أحمر حتى لو اجتمع العالم كلُّه وليس #تركيا و #قطر والوفاق فقط. #ليبيا #المرصد
لجنة الدفاع النيابية المصرية: #سرت و #الجفرة خطٌّ أحمر حتى لو اجتمع العالم كلُّه وليس #تركيا و #قطر والوفاق فقط. #ليبيا #المرصد
لا يوجد اى جيش فى العالم غير الجيش المصرى قادر على نشر قوات برية ضخمة تصل الى مليون مقاتل فى ليبيا غير الجيش المصرى وخلال ايام معدودة بينما لو ارادت جيوش العالم توفير قوة مماثلة تحتاج لاشهر وربما سنوات كما ان الجيش المصرى بقوته لا يهمه التضحيات من اجل الامن القومى فمعه تفويض شعبى كاسح بينما لا يتحمل الجيش التركى اى خسائر فى ليبيا لان المعارضة ستستغلها لاسقاط اردوغان مع اى هزيمة كالعادة من الجيش المصرى !!
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