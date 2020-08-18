معزب: تعاظم الحملة الإعلامية الممنهجة ضدَّ جماعة الإخوان هو الدافع وراء استقالة

معزب: تعاظم الحملة الإعلامية الممنهجة ضدَّ جماعة الإخوان هو الدافع وراء استقالة أعضائها في #الزاوية. #ليبيا #المرصد
معزب: تعاظم الحملة الإعلامية الممنهجة ضدَّ جماعة الإخوان هو الدافع وراء استقالة أعضائها في #الزاوية. #ليبيا #المرصد
Wake up a sleepy person, there was no resignations, it is a trick to hold positions in key cites and continue to work with the Turkish masters , the MIT Intelligence Agency
The diseased Turks might not attack Sirt but they are so busy since 11/2019 in destroying everything else and planting their evil roots( MIT agents) everywhere in the west side of Libya
WAKE UP
الاستقالة دليل على انهم يعرفون كراهية الشعب الليبى للفكر الاخوانى الضال الذى يجمع بين العبادات الاسلامية والمعاملات اليهودية العنصرية والتى تعتمد على الكذب والتضليل الاعلامى والافساد فى الارض وسفك الدماء
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