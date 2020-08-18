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معزب: تعاظم الحملة الإعلامية الممنهجة ضدَّ جماعة الإخوان هو الدافع وراء استقالة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

معزب: تعاظم الحملة الإعلامية الممنهجة ضدَّ جماعة الإخوان هو الدافع وراء استقالة أعضائها في #الزاوية. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • Wake up a sleepy person, there was no resignations, it is a trick to hold positions in key cites and continue to work with the Turkish masters , the MIT Intelligence Agency
    The diseased Turks might not attack Sirt but they are so busy since 11/2019 in destroying everything else and planting their evil roots( MIT agents) everywhere in the west side of Libya
    WAKE UP

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  • الاستقالة دليل على انهم يعرفون كراهية الشعب الليبى للفكر الاخوانى الضال الذى يجمع بين العبادات الاسلامية والمعاملات اليهودية العنصرية والتى تعتمد على الكذب والتضليل الاعلامى والافساد فى الارض وسفك الدماء

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