المشري: نحن على إستعداد لبسط سلطة حكومة الوفاق على كافة التراب الليبي بالتعاون م

المشري: نحن على إستعداد لبسط سلطة حكومة الوفاق على كافة التراب الليبي بالتعاون مع #تركيا و #قطر. #ليبيا #المرصد
المشري: نحن على إستعداد لبسط سلطة حكومة الوفاق على كافة التراب الليبي بالتعاون مع #تركيا و #قطر. #ليبيا #المرصد
Bring all Satan & all your cousins ( all ShawaTeen) and the diseased Turks & Qatari but you shall never touch any piece of soil/land in Sirt, Algufra or else, No one could encounter the mighty Egyptians AT ALL ya diseased Qatari & Turkish puppy
Big & cowardly talks but the Beautiful RED LINE HAS REMAINED AS “RED” and also it is signifying Turkey, Qatar, Sherkess NEAR END
A Turkish/Qatari PUPPY
من انتم ياحريم السلطان لتبسطوا اننتم بيصبموا على مؤخرتكم لكى تنبسطوا من النيك التركى والزلمات السورية اتفووووه عليكم اغبياء ولو اى جرذ من الاتراك هوب ناحية الخط الاحمر يحترق وتركيا اعلنت انها لاتريد الدخول فى حرب مع الجيش المصرى فالنتيجة محسومة دائما للجيش المصرى واتمنى من السيسى تحريك الخط الاحمر ليكون غرب مصراته بنى وليد !!
شن الفرق بين لتراك والمصريين..كلهم قوات خاريجيه ياخوي؟..المشكله هيه مش لجانب..المشكله هي ان الليبيين خسرو وضيعو شرفهم..باهي توا يارجال!..عطيتو انفوسكم للاجانب..توا انتم كلكم ماتستاهلوش البناويت الليبيات..اعطوهم للاتراك وكل الاجانب..حشمتونا والله ياناس..هذا علاش اني مقمعز فمريكا..ليبيا بدت ضحكه توا..كل شعوب العالم تطلع في مظاهرات..مش الليبيين..شعب غبي جدا والله..عيب عليكم عيب..حتى نساوينكم معادش يحترموكم توا.
سعدودك لأمك!!..ارجال الليبيين بدو نساوين لتراك توا🐵🐵🐵😼
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