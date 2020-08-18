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القيادة العامة: مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية يسلم المشير خليفة حفتر رسال

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

القيادة العامة: مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية يسلم المشير خليفة حفتر رسالة هامة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • يارب تكون السماح للجيش للوطنى بعبور الخط الاحمر لتحرير مصراته

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  • An excellent planning methodology and based on clear/keen/vital intelligence tactics and unthinkably time table leading to the next & so very decisive moves, the Qatari & Turks are vomiting now with great masterminded UMM DUNA’s MOVES
    Hence, a great move with the Greeks in the sea and now expect other great & so very tactical moves on LAND!!

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