القيادة العامة: مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية يسلم المشير خليفة حفتر رسال

القيادة العامة: مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية يسلم المشير خليفة حفتر رسالة هامة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
#الحدث_الليبي
القيادة العامة: مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية يسلم المشير خليفة حفتر رسالة هامة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
#الحدث_الليبي
يارب تكون السماح للجيش للوطنى بعبور الخط الاحمر لتحرير مصراته
An excellent planning methodology and based on clear/keen/vital intelligence tactics and unthinkably time table leading to the next & so very decisive moves, the Qatari & Turks are vomiting now with great masterminded UMM DUNA’s MOVES
Hence, a great move with the Greeks in the sea and now expect other great & so very tactical moves on LAND!!
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