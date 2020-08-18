رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يعقد اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، لبحث الإجراءات التي اتفق على اتخاذها في اجتماع سابق للتخفيف بصفة عاجلة من معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء التي تفاقمت، وتذليل العقبات التي تعرقل خطط زيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في جميع مناطق ليبيا، إضافة إلى بحث ملف المشاريع المتوقفة، والإجراءات المطلوبة لعودة الشركات المنفذة لتلك لمشاريع لاستكمال أعمالها.