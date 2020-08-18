خبير روسيّ: إنشاء قاعدة بحريّة تركية في #ليبيا يتعارض مع الموقف الروسيّ. #المرصد
خبير روسيّ: إنشاء قاعدة بحريّة تركية في #ليبيا يتعارض مع الموقف الروسيّ. #المرصد
.لايحق للسراج وعصابته تسليم اى قاعدة للاتراك فهو ليس منتخب من الشعب ولا يحق له اتخاذ قرار مثل هذا بدون موافقة اعضاء المجلس الرئاسى المنهى الصلاحية التسعة ثم موافقة البرلمان وهل يملك اردوغان منح قاعدة لاى دولة فى تركيا دون موافقة البرلمان وما تفعله تركيا احتلال بغيض وسيتم تدمير القاعدة فور استكمالها والطيران والغواصات المجهولة جاهزة
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