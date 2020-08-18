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خبير روسيّ: إنشاء قاعدة بحريّة تركية في #ليبيا يتعارض مع الموقف الروسيّ. #المرصد

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبير روسيّ: إنشاء قاعدة بحريّة تركية في #ليبيا يتعارض مع الموقف الروسيّ. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • .لايحق للسراج وعصابته تسليم اى قاعدة للاتراك فهو ليس منتخب من الشعب ولا يحق له اتخاذ قرار مثل هذا بدون موافقة اعضاء المجلس الرئاسى المنهى الصلاحية التسعة ثم موافقة البرلمان وهل يملك اردوغان منح قاعدة لاى دولة فى تركيا دون موافقة البرلمان وما تفعله تركيا احتلال بغيض وسيتم تدمير القاعدة فور استكمالها والطيران والغواصات المجهولة جاهزة

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