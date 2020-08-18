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عبدالعزيز: زيارة حلفائنا الأتراك والقطريين تهدف لترتيب البيت الداخليّ وإدارة فائ

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عبدالعزيز: زيارة حلفائنا الأتراك والقطريين تهدف لترتيب البيت الداخليّ وإدارة فائز السراج للمجلس الرئاسي. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • كل من دعمهم الاتراك من الخوان فى اى مكان فى خبر كان فى مصر والسودان

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  • This is a very shameful event of meetings with the core destructive devils where they have found fake Libyans – easy guided/controlled traitors & as very well-trained obedient dogs & slaves & SHerkess DNA )in order to continue the EVIL agenda of DESTRUCTION and FREE OIL Money
    The ugly Dina-sour is always found in a cage in a local Zoo in the EVIL nation of ugly & vanished aninals

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