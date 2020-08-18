عبدالعزيز: زيارة حلفائنا الأتراك والقطريين تهدف لترتيب البيت الداخليّ وإدارة فائ

عبدالعزيز: زيارة حلفائنا الأتراك والقطريين تهدف لترتيب البيت الداخليّ وإدارة فائز السراج للمجلس الرئاسي. #ليبيا #المرصد
عبدالعزيز: زيارة حلفائنا الأتراك والقطريين تهدف لترتيب البيت الداخليّ وإدارة فائز السراج للمجلس الرئاسي. #ليبيا #المرصد
كل من دعمهم الاتراك من الخوان فى اى مكان فى خبر كان فى مصر والسودان
This is a very shameful event of meetings with the core destructive devils where they have found fake Libyans – easy guided/controlled traitors & as very well-trained obedient dogs & slaves & SHerkess DNA )in order to continue the EVIL agenda of DESTRUCTION and FREE OIL Money
The ugly Dina-sour is always found in a cage in a local Zoo in the EVIL nation of ugly & vanished aninals
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