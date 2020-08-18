صور من لقاء القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر باللواء خالد مجاور مدير المخابر

صور من لقاء القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر باللواء خالد مجاور مدير المخابرات الحربية المصرية والوفد المرافق.
وحضر اللقاء الفريق عبدالرزاق الناظورى رئيس الأركان العامة والفريق صقر الجروشي رئيس أركان القوات الجوية
#الحدث_الليبي
صور من لقاء القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر باللواء خالد مجاور مدير المخابرات الحربية المصرية والوفد المرافق.
وحضر اللقاء الفريق عبدالرزاق الناظورى رئيس الأركان العامة والفريق صقر الجروشي رئيس أركان القوات الجوية
#الحدث_الليبي
رسالة من اسد مصر الى اسد ليبيا افترسوا الجرذان الاتراك وخلصوا الشعب الليبى من شرهم
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