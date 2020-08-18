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صور من لقاء القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر باللواء خالد مجاور مدير المخابر

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور من لقاء القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر باللواء خالد مجاور مدير المخابرات الحربية المصرية والوفد المرافق.
وحضر اللقاء الفريق عبدالرزاق الناظورى رئيس الأركان العامة والفريق صقر الجروشي رئيس أركان القوات الجوية
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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