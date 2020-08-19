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الرئاسة التركية: #تركيا و #قطر قلقتان من الحشود العسكرية الكبيرة التي تهدد وحدة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الرئاسة التركية: #تركيا و #قطر قلقتان من الحشود العسكرية الكبيرة التي تهدد وحدة #ليبيا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • حشود الجيش الوطنى واشقائه العرب أمر طبيعى لحماية ثروة الشعب الليبى من المعتوه الذى ظهر امام خريطة ليبيا يلهث مثل الكلب امام النفط فكان الخط الاحمر حاجزا منيعا امام اطماعه وقريبا سيتم طرد هذا المختل عقليا من ليبيا ومحاسبة الخوان الذى ساعدوه فى نهب مصرف ليبيا وجلب نفايات ارهابية سيتم ابادتها حتما وتطهير العالم من شرهم وسيشرب اردوغان نن البحر كالعادة كما حدث له فى مصر والسودان وتم سحق الخوان !!!

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