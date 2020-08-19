وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسلم مولدا كهربائيا لمستشفى الجلاء للنساء و الولادة بط

وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسلم مولدا كهربائيا لمستشفى الجلاء للنساء و الولادة بطرابلس ، بقدرة تشغيل كبيرة تصل الى 1 ميغا وات ، وسيعمل كمصدر للطاقة عند انقطاع التيار الكهربائي