وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسلم مولدا كهربائيا لمستشفى الجلاء للنساء و الولادة بط

وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسلم مولدا كهربائيا لمستشفى الجلاء للنساء و الولادة بطرابلس ، بقدرة تشغيل كبيرة تصل الى 1 ميغا وات ، وسيعمل كمصدر للطاقة عند انقطاع التيار الكهربائي
وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسلم مولدا كهربائيا لمستشفى الجلاء للنساء و الولادة بطرابلس ، بقدرة تشغيل كبيرة تصل الى 1 ميغا وات ، وسيعمل كمصدر للطاقة عند انقطاع التيار الكهربائي
أهي الحكومة التي لا مثيل لها في العالم …. لعنة الله على العملاء والخونة ووكلاء الصهاينة وتركيا وأعداء الإسلام والعروبة… هذا يضاف إلى رصيدكم من الإنجازات والتي يتربع على قمتها بيع البلاد والعباد إلى مغول العصر الحديث الأتراك وارجعتم الطليان وتحالفتم مع اليهود والايرانيين .. اللعنة عليكم جميعا أيها الفاسدون المجرمون العملاء والخونة ….
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