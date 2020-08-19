المركز الوطني للأرصاد الجوية: -اعتدال نسبي في درجات الحرارة على المناطق الساحلي

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-اعتدال نسبي في درجات الحرارة على المناطق الساحلية حيث الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها تتراوح ما بين (30-34) م، مع رطوبة نسبية عالية نتيجة كتلة الهواء الشمالي المشبع ببخار الماء المؤثر على هذه المناطق.

-يبقى تأثير الكتلة الساخنة على الدواخل ومناطق الوسط والجنوب حيث الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية مع درجات حرارة مرتفعة تتراوح ما بين (37- 44) م.

-البحر هادي الموج بداية اليوم على الساحل الغربي مع التنبيه لحركة الوج في فترة المساء، ويكون البحر غير مناسب للسباحة على أقصى الساحل الشرقي (الساحل الممتد من سوسة إلى طبرق) ذلك لاضطراب البحر وارتفاع الموج بينما ملائم نسبيا للسباحة على باقي الساحل مع أخذ الحيطة والحذر.