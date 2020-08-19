رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يؤكد ضرورة وضع الحلول العاجلة لمشكلة الكهرباء وعودة الاستقرار للشبكة الكهربائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ويصدر تعليماته لرئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في أي تقصير أو إهمال في تنفيذ المشاريع الخاصة بتوفير الكهرباء للمواطنين، بالإضافة إلى أي تجاوزات في الإجراءات التي اتخذت في مواجهة وباء ” كوفيد – 19 ” والمبلغ المُخصص للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
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