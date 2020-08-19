رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري: -نؤيد ما ورد في تصريحات وز

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري:

-نؤيد ما ورد في تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء زيارته إلى طرابلس الأحد الماضي.

-نؤكد التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين، والعودة للحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة وضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف تصدير النفط بشرط انفاق عائداته بعدالة وشفافية.

-أولوية مجلس النواب هي استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وهو ما تهدف إليه مبادرة رئيس مجلس النواب.

-نعرب عن تقديرنا لدور الدبلوماسية الألمانية، والجهود التي تبذلها ألمانيا لدعم عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

#الحدث_الليبي