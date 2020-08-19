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رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يلتقي بالمدير العام لشركة

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يلتقي بالمدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا سيميوني سيمنا، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

#الحدث_الليبي



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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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