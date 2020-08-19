رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يلتقي بالمدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا سيميوني سيمنا، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
#الحدث_الليبي
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يلتقي بالمدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا سيميوني سيمنا، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
#الحدث_الليبي
بالك منومينكم مغناطيسيا ـ خوذ هاذي واعرف وين العدو ـ ودوره بالسلاح 👇
youtube.com/watch?v=vaiG1bQfvOM
بالك منومينكم مغناطيسيا ـ خوذ هاذي واعرف وين العدو ـ ودوره بالسلاح 👇
.youtube.com/watch?v=xSrTl5a2NRc
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