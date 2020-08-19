رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، يلتقي رئيس المجلس التسييري لبلد

رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، يلتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية صقر عمران بوجواري، لمناقشة أوضاع البلدية وسير العمل بها ومشروعاتها، حيث أكد الثني على ضرورة استكمال كافة المشاريع التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء لصالح بلدية بنغازي، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها البلدية بمختلف القطاعات الخدمية. كما أكد ضرورة متابعة أعمال الصيانة بالطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) وكافة مشروعات الطرق والمسارات المستحدثة.

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