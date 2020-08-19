رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، يلتقي رئيس المجلس التسييري لبلد

رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، يلتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية صقر عمران بوجواري، لمناقشة أوضاع البلدية وسير العمل بها ومشروعاتها، حيث أكد الثني على ضرورة استكمال كافة المشاريع التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء لصالح بلدية بنغازي، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها البلدية بمختلف القطاعات الخدمية. كما أكد ضرورة متابعة أعمال الصيانة بالطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) وكافة مشروعات الطرق والمسارات المستحدثة.
#الحدث_الليبي
رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، يلتقي رئيس المجلس التسييري لبلد
رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، يلتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية صقر عمران بوجواري، لمناقشة أوضاع البلدية وسير العمل بها ومشروعاتها، حيث أكد الثني على ضرورة استكمال كافة المشاريع التي تنفذها رئاسة مجلس الوزراء لصالح بلدية بنغازي، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها البلدية بمختلف القطاعات الخدمية. كما أكد ضرورة متابعة أعمال الصيانة بالطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) وكافة مشروعات الطرق والمسارات المستحدثة.
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