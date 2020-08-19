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جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة: عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة: عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه، بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والغربية عند الساعة (01:45) صباحاً، وستستغرق أعمال إعادة التشغيل اليوم ويوم غداً الخميس ونتوقع عودة المياه إلى مدينة طرابلس يوم الجمعة الموافق 2020/08/21م.
#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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