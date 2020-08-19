قوة ” حماية #طرابلس ” التابعة لداخلية الوفاق : انتهاء اجتماع مع مسؤولي الشركة ا

قوة ” حماية #طرابلس ” التابعة لداخلية الوفاق : انتهاء اجتماع مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء أكدوا فيه رفض #الزاوية و #مصراتة و #الخمس المشاركة في طرح الأحمال بالتساوي . #ليبيا #المرصد
قوة ” حماية #طرابلس ” التابعة لداخلية الوفاق : انتهاء اجتماع مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء أكدوا فيه رفض #الزاوية و #مصراتة و #الخمس المشاركة في طرح الأحمال بالتساوي . #ليبيا #المرصد
أكد احد المهندسين ان كلمة طرح الإحمال لا توجد في علم هندسة الكهرباء –
وان هذه الكلمة غير اخلاقية ومنحطة وسفيهة – ولا تمث للاخلاق ومنع قول هذه الكلمة من الادارة العامة المسلحة لمكافحة المظاهر السلبية وشرطة الآداب ومكافحًة المخدرات في اجهزة الامن الليبي الخاص بالعاصمة طرابلس . وشيوخ واءمة الحافظين في شءون القضاء و الأعراف الليبية . ومن المهم تعميم والبحث الجناءي بالخصوص .
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