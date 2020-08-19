قوة ” حماية #طرابلس ” التابعة لداخلية الوفاق : انتهاء اجتماع مع مسؤولي الشركة ا

قوة ” حماية #طرابلس ” التابعة لداخلية الوفاق : انتهاء اجتماع مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء أكدوا فيه رفض #الزاوية و #مصراتة و #الخمس المشاركة في طرح الأحمال بالتساوي . #ليبيا #المرصد