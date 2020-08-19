التكبالي: استقالات إخوان #ليبيا كذبة كبرى.. واتفاقية السراج – أردوغان تقود #تركي

التكبالي: استقالات إخوان #ليبيا كذبة كبرى.. واتفاقية السراج – أردوغان تقود #تركيا لإحتلال البلاد. #المرصد
التكبالي: استقالات إخوان #ليبيا كذبة كبرى.. واتفاقية السراج – أردوغان تقود #تركيا لإحتلال البلاد. #المرصد
الاخوانى مثل ذيل الكلب عمره مايتعدل فهم تربوا على افكار ضالة عنصرية تدعوا لسفك الدماء عكس سماحة الاسلام قال تعالى ؛-
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40)
فالاخوانى يتظاهر بالعبادات حتى يقال عنه بتاع ربنا مع انه بتاع موزه واردوغان منتهى الصلاحية وضار بالمجتمع
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