المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري لـ #الحدث:

– سرت هو الملف الأهم الذي نتشاور حوله مع القيادة في مصر

– سجلنا عدة محاولات لاقتحام سرت منذ الاتفاق على وقف النار

– تركيا حشدت كل إمكانياتها لمعركة سرت بدعم مالي قطري

– على المجتمع الدولي إخلاء طرابلس من السلاح قبل التفكير في سرت

– هناك دوافع تحمل الشكوك وراء السعي لتحويل منطقة سرت إلى منطقة معزولة

– زيارة وزراء حرب تركيا وقطر إلى طرابلس دليل على التخطيط للهجوم على سرت

– فتح منشأت البترول لا تعني إعادة تصدير نفط الحقول بل فقط ما هو موجود بالخزانات