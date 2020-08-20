عاجل

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري لـ #الحدث: – سرت هو الملف

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري لـ #الحدث:

– سرت هو الملف الأهم الذي نتشاور حوله مع القيادة في مصر
– سجلنا عدة محاولات لاقتحام سرت منذ الاتفاق على وقف النار
– تركيا حشدت كل إمكانياتها لمعركة سرت بدعم مالي قطري
– على المجتمع الدولي إخلاء طرابلس من السلاح قبل التفكير في سرت
– هناك دوافع تحمل الشكوك وراء السعي لتحويل منطقة سرت إلى منطقة معزولة
– زيارة وزراء حرب تركيا وقطر إلى طرابلس دليل على التخطيط للهجوم على سرت
– فتح منشأت البترول لا تعني إعادة تصدير نفط الحقول بل فقط ما هو موجود بالخزانات

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك