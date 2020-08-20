المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري لـ #الحدث:
– سرت هو الملف الأهم الذي نتشاور حوله مع القيادة في مصر
– سجلنا عدة محاولات لاقتحام سرت منذ الاتفاق على وقف النار
– تركيا حشدت كل إمكانياتها لمعركة سرت بدعم مالي قطري
– على المجتمع الدولي إخلاء طرابلس من السلاح قبل التفكير في سرت
– هناك دوافع تحمل الشكوك وراء السعي لتحويل منطقة سرت إلى منطقة معزولة
– زيارة وزراء حرب تركيا وقطر إلى طرابلس دليل على التخطيط للهجوم على سرت
– فتح منشأت البترول لا تعني إعادة تصدير نفط الحقول بل فقط ما هو موجود بالخزانات
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