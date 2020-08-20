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أسعار الخضروات والفواكه ليوم الخميس 20/8/2020 في سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أسعار الخضروات والفواكه ليوم الخميس 20/8/2020 في سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس
كيلو طماطم 1.75 دينار
كيلو بصل 1.50 دينار
كيلو بطاطا 2.50 دينار
كيلو فلفل 2.75 دينار
كيلو بادنجان 4.00 دينار
كيلو كوسة 3.00 دينار
خس قطعة 3.75 دينار
كيلو خيار 2.50 دينار
ربطة جزر 5.00 دينار
كيلو تفاح 11.50 دينار
بطيخ ( دلاع) 1.00 دينار
كيلو موز 6.00 دينار

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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