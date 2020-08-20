المركز الوطني للأرصاد الجوية: -درجات الحرارة معتدلة على المناطق الساحلية حيث ال

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-درجات الحرارة معتدلة على المناطق الساحلية حيث الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها تتراوح ما بين (28-33) م، مع رطوبة نسبية عالية نتيجة كتلة الهواء الشمالي المشبع ببخار الماء المؤثر على هذه المناطق.

-تتراوح درجات الحرارة على الدواخل -مناطق الوسط والجنوب ما بين (35- 43) م.

-البحر هادئ الموج على الساحل الغربي مع التنبيه لحركة الموج في فترة ما بعد الظهر والمساء، ويكون البحر غير مناسب للسباحة على أقصى الساحل الشرقي (الساحل الممتد من سوسة إلى طبرق) ذلك لاضطراب البحر وارتفاع الموج بينما ملائم نسبيا للسباحة على باقي الساحل مع أخذ الحيطة والحذر.