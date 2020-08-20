قطر: الحلّ السياسيّ هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. #ليبيا #المرصد
قطر: الحلّ السياسيّ هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. #ليبيا #المرصد
نملة قطر احقر من ان تتكلم هى مجرد دفتر شيكات لقوى الشر والارهاب الصعيونى القذر
The JAHLEE adds more gasoline to the ongoing FIRE/HELL, enforces & ensures partition between West & East & finances the catastrophic & severe destruction of Libya, then puts on fancy-strip- Princess clothes and heavy gold chains and PREACHes to the Libyan Traitors & ROTTEN MISTRATEEs, diseased Sherkess about FAKE & nonexistent resolutions or solutions
دويلة قطر تافهة وجاهلة وتعبت بأموالها الفاسدة لتمزيق البلاد العربية ومزقت بالفعل سوريا وليبيا واليمن وفلسطين ولبنان وضحكت على الشعوب العربية من خلال قناة الارهاب ( الجزيرة ) وخذرت عقول الشباب بالسموم السياسى تجاه بلدانهم بتقطيعها إلى كانتونات وهذا ما حصل فى ليبيا وبالتحديد فى طرابلس عشرات الميليشيات المستغولة لا قانون ولا دستور يحكمها سوى قانون الغابة وسرقة المال العام بدون رقيب ولا حسيب وبقية الشعب بل أغلبه تحول إلى شحاذ .
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