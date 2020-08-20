وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يبحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عبر ا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يبحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عبر الهاتف، مجموعة من القضايا بينها الوضع في ليبيا، حيث أكد الطرفان أنه لا بديل عن حل سياسي للأزمة في هذا البلد، وضرورة إيجاد حل "يخدم مصالح الشعب الليبي يستند إلى الإطار القانوني الدولي المعمول به وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 والقرارات الصادرة عن مؤتمر برلين في 19 يناير من هذا العام، كما اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات "لمساعدة الأطراف الليبية في الوصول إلى وقف القتال في أقرب وقت وبدء حوار داخلي حول سبل التسوية السياسية للنزاع".